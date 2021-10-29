В Одесі на підприємстві вирішили давати зарплату тільки вакцинованим проти COVID-19

У співробітників вимагають сертифікат.
В одній з одеських фірм вирішили видавати заробітну плату тільки щепленим.
Відповідна інформація з'явилася у місцевому Телеграм-каналі.
Співробітників повідомили, що заробітна плата їм виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19.
Крім того, людей попередили, що з цієї причини аванси на банківські карти від початку листопада перераховувати не будуть.
Нагадаємо, 28 жовтня в Одеській області виявили 2 156 хворих на COVID-19. 77 людей померли від ускладнень, 176 пацієнтів одужали.