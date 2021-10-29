В Одессе на предприятии решили давать зарплату только вакцинированным против COVID-19

В Одессе на предприятии решили давать зарплату только вакцинированным против COVID-19

У сотрудников требуют сертификат.

В одной из одесских фирм решили выдавать заработную плату только привитым.

Соответствующая информация появилась в местном Телеграмме-канале.

Сотрудники сообщили, что заработная плата им будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19.

pixabay.com

Кроме того, людей предупредили, что по этой причине авансы на банковские карты с начала ноября перечислять не будут.

Напомним, 28 октября в Одесской области обнаружили 2 156 больных COVID-19. 77 человек умерли от осложнений, 176 пациентов поправились.

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