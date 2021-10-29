В Одессе на предприятии решили давать зарплату только вакцинированным против COVID-19

У сотрудников требуют сертификат.
В одной из одесских фирм решили выдавать заработную плату только привитым.
Соответствующая информация появилась в местном Телеграмме-канале.
Сотрудники сообщили, что заработная плата им будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19.
Кроме того, людей предупредили, что по этой причине авансы на банковские карты с начала ноября перечислять не будут.
Напомним, 28 октября в Одесской области обнаружили 2 156 больных COVID-19. 77 человек умерли от осложнений, 176 пациентов поправились.