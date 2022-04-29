В Одесі на півтори доби запроваджують комендантську годину

В Одесі на півтори доби запроваджують комендантську годину

В Одесі запроваджують тривалу комендантську годину - на півтори доби.

Комендантська година буде тривати від 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. Зазначається, що обмеження діятимуть лише на території міста, на область не буде поширюватися.

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко видав розпорядження.

Протягом цього часу заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

До слова, на іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін - від 22.00 до 05.00.

Нагадаємо, 23 квітня, внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинула ціла родина, три покоління жінок: бабуся Люда, молода мама Валерія та її 3-місячна донька Кіра. Із родиною попрощалися у середу, 27 квітня, в центрі міста. Прощальна церемонія відбулася у Спасо-Преображенському соборі.

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