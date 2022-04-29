В Одессе на полтора суток вводят комендантский час

В Одессе вводят длительный комендантский час – на полтора суток.

Комендантский час продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. Отмечается, что ограничения будут действовать только на территории города, на область не будет распространяться.

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко выдал распоряжение.

За это время запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Кстати, на другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений – с 22.00 до 05.00.

Напомним, 23 апреля, в результате вражеского ракетного удара по Одессе погибла целая семья, три поколения женщин: бабушка Люда, молодая мама Валерия и ее 3-месячная дочь Кира. С семьей простились в среду, 27 апреля, в центре города. Прощальная церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе.

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