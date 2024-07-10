В середу, 10 липня, в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області повітряна тривога тривала від 10:39 до 10:55

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку та загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Також повідомлялося про ракети у напрямку Одещини.

Як повідомлялося, вночі росіяни вдарили ракетами по Одеській області. Ворог атакував портову інфраструктуру. Є загиблі.

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