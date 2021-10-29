В Одеській області "волонтери" видурили у пенсіонера 15 тисяч доларів

Одну з аферисток уже затримано.
В Одеській області затримали 33-річну мешканку передмістя, яку підозрюють у крадіжці заощаджень 83-річного жителя Балти.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Як зазначили у поліції, до заявника підійшли дві жінки й запропонували йому соціальну допомогу в іноземній валюті. Вони передали йому сувенірні банкноти по 500 євро, попросили у чоловіка решту, 400 доларів, і викрали решту заощаджень, які він ховав у коробці з-під взуття.
За словами 83-річного жителя Балти, "волонтерки з благодійного фонду" викрали з його будинку п'ятнадцять тисяч доларів.
Як повідомили у поліції, жінку помістили під домашній арешт, а її ймовірну спільницю розшукують.
У поліції зазначили, що хоч жінки були у медичних масках, правоохоронці встановили особу однієї з них і затримали. З будинку фігурантки вилучили частину грошей та цінності, які вона придбала на вкрадені кошти.
Жінці оголосили підозру за ч.2 ст.190 та ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Тернополі жінка переказала "італійцю" 217 тисяч гривень, бо хотіла зустрітись.