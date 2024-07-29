В Україні оголошено штормове попередження: де буде найгірше

Сьогодн, 29 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами очікуються у східних, південних, більшості центральних областей та на півночі країни. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області.

Вітер переважно західний та північно-західний, 7-12 м/с. У західних та північних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря становитиме вдень +21...26°C, у центральних областях місцями буде до +28...30°C. У східних регіонах і на півдні можлива спека до +29...34°C.

У Києві та області очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря становитиме вдень +21...26°C. У Києві очікується +23...25°C.

Якою буде погода в Україні в серпні - читайте у новині.

Україну заливає! Київ поплив! Потужна негода! Штормове попередження!

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