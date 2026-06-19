В Україні серйозно "розгуляється" небезпечна стихія: синоптики попередили, які області під загрозою

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 20-21 червня / © pexels.com

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Цими вихідними, 20–21 червня, в Україні пануватиме комфортна та помірно тепла літня погода без екстремальних температурних стрибків. Попри короткочасні дощі в окремих регіонах, більшість областей порадує сонцем і сприятливими умовами для відпочинку на свіжому повітрі.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними, 20-21 червня, температура повітря в Україні становитиме протягом дня від +25 до +29 градусів тепла, у західній частині та на південному заході України очікується від +27 до +32 градусів вище нуля.

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Як зазначає Діденко, нестерпної західноєвропейської спеки в Україні боятись не варто. Поки наступного тижня в Іспанії, Португалії та Франції стовпчики термометрів сягатимуть і перевищуватимуть +40 градусів.

«Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде», — повідомляє синоптикиня.

Водночас за прогнозом Діденко, 20 червня, дощі з грозами очікується впродовж смуги від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території без істотних опадів.

У неділю, 21 червня, в Україні скрізь переважатиме суха сонячна дуже тепла погода, лише ввечері в неділю з’являться дощі на крайньому заході. Також 20–21 червня, у Києві очікується сприятлива погода для прогулянок та будь-яких планів на свіжому повітрі. Буде сонячно й сухо, а денна температура підніметься до комфортних +26 градусів.

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За даними Українського гідрометцентру, 20 червня в Україні буде харна погода із проясненнями.

У більшості областях країни опадів не очікується, лише на північному сході країни, в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями ймовірні невеликі короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

© Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла. У південно-західній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

Водночас метеорологи нагадують про те, що 20-21 червня і у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській та Одеській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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© Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 20 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями. Опадів синоптики не передбачають.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 20 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 3 — 8 м/с. Температура вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градусів тепла.

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У Львові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 20 червня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями можливий короткочасний дощ із грозою. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +18 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів тепла.

У самій Одесі також утримається мінлива хмарність, проте тут минеться без опадів. Напрямок та швидкість вітру будуть такими ж, як і по області — північний, 5–10 м/с. Нічна температура коливатиметься в межах +16…+18 градусів тепла, а вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла. Морська вода біля узбережжя прогріється до +19 градусів.

Погода у Харкові

На Харківщині 20 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без істотних опадів, однак вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ, подекуди із грозою. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

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У Харкові температура повітря вночі становитиме від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 20 червня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю5-10 м/с

Температура по області становитиме:

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вночі від +12 до +17 градусів тепла;

вдень від +24 до +29 градусів тепла;

У місті Дніпро очікується:

вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів тепла.

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