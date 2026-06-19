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В Україні серйозно "розгуляється" небезпечна стихія: синоптики попередили, які області під загрозою
Синоптики прогнозують суттєве підвищення температури на вихідних, подекуди стовпчики термометрів сягнуть +32 градусів. Однак у кількох областях прйдуть короткочасні літні дощі.
Цими вихідними, 20–21 червня, в Україні пануватиме комфортна та помірно тепла літня погода без екстремальних температурних стрибків. Попри короткочасні дощі в окремих регіонах, більшість областей порадує сонцем і сприятливими умовами для відпочинку на свіжому повітрі.
Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними, 20-21 червня, температура повітря в Україні становитиме протягом дня від +25 до +29 градусів тепла, у західній частині та на південному заході України очікується від +27 до +32 градусів вище нуля.
Як зазначає Діденко, нестерпної західноєвропейської спеки в Україні боятись не варто. Поки наступного тижня в Іспанії, Португалії та Франції стовпчики термометрів сягатимуть і перевищуватимуть +40 градусів.
«Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде», — повідомляє синоптикиня.
Водночас за прогнозом Діденко, 20 червня, дощі з грозами очікується впродовж смуги від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території без істотних опадів.
У неділю, 21 червня, в Україні скрізь переважатиме суха сонячна дуже тепла погода, лише ввечері в неділю з’являться дощі на крайньому заході. Також 20–21 червня, у Києві очікується сприятлива погода для прогулянок та будь-яких планів на свіжому повітрі. Буде сонячно й сухо, а денна температура підніметься до комфортних +26 градусів.
За даними Українського гідрометцентру, 20 червня в Україні буде харна погода із проясненнями.
У більшості областях країни опадів не очікується, лише на північному сході країни, в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями ймовірні невеликі короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла. У південно-західній частині вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.
Водночас метеорологи нагадують про те, що 20-21 червня і у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській та Одеській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у Києві
На Київщині 20 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями. Опадів синоптики не передбачають.
Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.
Погода у Львові
На Львівщині 20 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 3 — 8 м/с. Температура вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градусів тепла.
У Львові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.
Погода в Одесі
На Одещині 20 червня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями можливий короткочасний дощ із грозою. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +18 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів тепла.
У самій Одесі також утримається мінлива хмарність, проте тут минеться без опадів. Напрямок та швидкість вітру будуть такими ж, як і по області — північний, 5–10 м/с. Нічна температура коливатиметься в межах +16…+18 градусів тепла, а вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла. Морська вода біля узбережжя прогріється до +19 градусів.
Погода у Харкові
На Харківщині 20 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без істотних опадів, однак вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ, подекуди із грозою. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.
У Харкові температура повітря вночі становитиме від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів вище нуля.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 20 червня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі.
Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю5-10 м/с
Температура по області становитиме:
вночі від +12 до +17 градусів тепла;
вдень від +24 до +29 градусів тепла;
У місті Дніпро очікується:
вночі від +14 до +16 градусів тепла;
вдень від +26 до +28 градусів тепла.
Раніше синоптки розповіли, чи загрожує Україні пекельний антициклон.
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