В Україні скасували цьогорічну ДПА для учнів 4 й 9 класів - наказ МОН

Рішення ухвалили з метою збереження життя та здоров'я учнів.

В Україні 2023 року офіційно скасували ДПА для учнів 4 й 9 класів з міркувань безпеки.

Відповідний наказ Міністерства освіти й науки України від 11 лютого набув чинності, інформує пресслужба МОН.

Як пояснюється, наказ підготовлено з метою збереження життя та здоров'я учнів в умовах воєнного стану.

"Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року №19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за №167/39223", - пише пресслужба.

Нагадаємо, в Україні створили шкільні укриття за стандартами ЮНІСЕФ. Там - відфільтрована чиста питна вода, кабінет для медика, попереджувальні знаки для школярів на тепломережах, лавочки з підігрівом. Як навчаються українські школярі під час повітряних атак, читайте тут.

Раніше у Міністерстві освіти і науки України розповіли, як відбуватиметься вступна кампанія-2023 для українських випускників в умовах війни.

Як повідомлялося, держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих території та зони бойових дій. Звільнять від оплати і тих студентів, які перебували в окупації чи блокуванні раніше, і не можуть виплатити борг за навчання.

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