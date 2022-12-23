Уроки в бомбосховищі: як навчаються українські школярі під час повітряних атак

Відфільтрована чиста питна вода, кабінет для медика, попереджувальні знаки для школярів на тепломережах, лавочки з підігрівом - так облаштовані шкільні укриття за стандартами ЮНІСЕФ, зроблені в Україні.

У шкільних укриттях України позбуваються плісняви, іржавих комунікацій та холодного бетону. Тепер тут ставлять лавочки з підігрівом, дошки для малювання зі світлодіодним підсвічуванням, аварійні світильники. Усе це - за підтримки ЮНІСЕФ.

Про те, скільки таких бомбосховищ в Україні вже приймають учнів на час повітряних атак і чи подобається там дітям, йдеться в сюжеті ТСН.

В дитячому садку в Іванкові, що на Київщині, де майже місяць лютували окупанти, поки що прохолодно і незатишно. Вихователі обладнали укриття для найменших дітей самотужки: провели електрику, позакривали підручними матеріалами вікна, поприносили старенькі меблі – ліжечка, парти. В саморобному укритті нині змушені ховатися понад пів сотні дітвори. Найменші – засинають просто на руках.

Кожен другий дитсадок в Україні не має облаштованого укриття. В кожній четвертій школі підвальні приміщення в непридатному стані для тривалого перебування дітей на час повітряних атак росіян.

Водночас 11 шкільних укриттів у деокупованих Бучанському та Вишгородському районах завдяки проєкту ЮНІСЕФ отримали нове дихання. Зміни чекають і на дитсадок в Іванкові, де вже розпочали ремонт.

Після ремонту своїм укриттям уже пишаються у школі в Іванкові. Тепер тут на час повітряних тривог можуть перебувати до тисячі школярів – не тільки з цього навчального закладу.

В Іванкові навчання змішане - старша школа навчається тиждень офлайн і тиждень дистанційно. Через відсутність свого укриття діти з іншої школи, де укриття непридатне, ховаються на час повітряної тривоги до оновленого підвалу сусідів.

Тут - відфільтрована чиста питна вода, кабінет для медика, попереджувальні знаки для школярів на тепломережах, окремі туалети для дівчат і хлопців, лавочки з підігрівом. Такий вигляд мають шкільні укриття за стандартами ЮНІСЕФ, зроблені в Україні.

Також тут влаштовано додаткове освітлення, яке забезпечують три генератори. За дотриманням усіх технічних вимог у відновлених сховищах дитячий фонд ООН пильно стежить, адже кошторис такого укриття чималий - 100 тисяч доларів. На 10 укриттів ЮНІСЕФ виділив мільйон доларів.

В одному з найбільш знищених окупантами ліцеї в Бучі укриття служить прихистком для близько 500 дітей, які навчаються в початковій школі. Під час повітряної тривоги вони всі тут поміщаються.

У Немішаєві, яке понад місяць було під окупацією, прострілені вікна поміняли, а на фасаді приміщення сліди від куль перетворюють на зірки. Тут добре пам’ятають, як у бетонному холодному, необлаштованому укритті ліцею під час окупації ховалося понад сотні людей. Тепер фото з того часу розмістили на пам’ять - на стіні відновленого за сприяння ЮНІСЕФ укриття.

Першокласниця Аня досі пам’ятає літаки та танки в рідному селищі Іванкові. Дівчинка каже, що в укритті вона не сумує – має там багато справ.

"Там можна робить уроки, помалювати, з дітьми поговорить, щось зробить хороше", - каже мала українська школярка, яка змушена ховатися від російських повітряних атак.

У ЮНІСЕФ обіцяють допомогти обладнати майже тисячу шкільних укриттів в Україні вже найближчим часом.

Бомбосховища для учнів вдосконалюють

Нагадаємо, цього навчального року зимові канікули на Київщині будуть тривалішими, ніж зазвичай.

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