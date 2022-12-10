На Луганщині росіяни запроваджують військову підготовку для дітей - ОВА

У тимчасово захопленій Луганській області російські війська у школах замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"У так званій "ЛНР" згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів восьмих та десятих класів організувати "курс молодого бійця", - йдеться у повідомленні.

Гайщай також розповів, що у селищі Шахтарське, що біля Довжанська, вже майже "нікого мобілізувати". Гайдай наголшує, що пропаганда для окупантів "важливіша за світло, воду чи тепло" тоді, коли населення у захоплених містах мерзне в багатоповерхівках без комунікацій.

"Як от в Лисичанську. Там у грудні розпочала роботу міжвідомча робоча група з розшуку стихійних поховань. Була половина літа, три місяці осені - вирішили шукати під снігом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Гайдай прогнозує, що наприкінці зими ЗСУ зможуть вийти на Луганщині на лінію розмежування 2014 року, а протягом 2023 року – звільнити всю область.

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