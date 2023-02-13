В Украине отменили ГИА для учеников 4 и 9 классов — приказ МОН

Решение было принято с целью сохранения жизни и здоровья учеников.

В Украине в 2023 году официально отменили Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для учеников 4 и 9 классов с соображений безопасности.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины от 11 февраля вступил в силу, сообщает пресс-служба МОН.

Как поясняется, приказ подготовлен с целью сохранения жизни и здоровья учащихся в условиях военного положения.

"Министерство образования и науки Украины сообщает, что вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины от 11 января 2023 года №19 "Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году ", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 января 2023 под №167/39223", — пишет пресс-служба.

Напомним, в Украине создали школьные укрытия по стандартам ЮНИСЕФ. Там – отфильтрованная чистая питьевая вода, кабинет для медика, предупредительные знаки для школьников на теплосетях, лавочки с подогревом. Как учатся украинские школьники во время воздушных атак, читайте здесь.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будет проходить вступительная кампания-2023 для украинских выпускников в условиях войны.

Как сообщалось, государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий. Освободят от оплаты и тех студентов, которые находились в оккупации или блокировании раньше, и не могут выплатить долг за обучение.

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