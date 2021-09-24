В Україні триває Тиждень Мирних Фонду Ріната Ахметова

​​​​​​​Його мета – привернути якомога більше уваги до мешканців Донбасу, чиї долі збройний конфлікт на сході країни назавжди розділив на «до» і «після».

Цього року Тиждень проходить у рамках унікального проєкту "Голоси Мирних. Музей Фонду Ріната Ахметова" у Вінниці, Харкові та ряді міст Донецької області. Однією з його головних подій стало створення Алей троянд у Вінниці та Харкові. Парки цих міст прикрасили 1400 трояндових кущів.

– Кожна троянда – це символ історії однієї людини, яка сталася в її житті в період військових подій на Донбасі. Нехай Алея стане для земляків місцем сили, а їх свідчення поповнять експозицію Музею. Щоб усі пам'ятали про трагедію Донбасу, щоб таке ніколи, ніде і ні з ким не повторилося! Рінат Ахметов допомагав, допомагає і допомагатиме жителям Донбасу. Фонд Ріната Ахметова став опорою для мільйонів Мирних на сході країни. Саме для збереження пам'яті цих людей і був створений унікальний онлайн-музей "Голоси Мирних", частиною якого став Тиждень Мирних, – розповіла Ірина Блажан, директорка проєктів і програм Фонду.

Сьогодні Музей "Голоси Мирних" являє собою найбільше в Україні зібрання свідчень жителів Донбасу і налічує вже понад 2000 історій. Завдання Фонду і Музею – створити головний у світі архів історій Мирних і до 2025 року зібрати їх 100 000.

– Велике спасибі Фонду Ріната Ахметова та його Засновнику за те, що такий захід проходить у нашому місті. Також велика подяка за увагу до переселенців і ті проєкти, які допомагають пам'ятати і об'єднують нас. Це дуже потрібно і важливо, – зазначила Наталія Єрмолаєва, переселенка з Донецької області.

Раніше Алеї троянд з'явилися в Маріуполі, Святогірську та Запоріжжі. У цьому році під час Тижня Мирних у Маріуполі буде встановлена ​​арт-інсталяція "Додому", присвячена переселенцям із Донецької та Луганської областей. Ця звукова скульптура сучасного українського художника Віталія Кохана символізує символізує надію на повернення додому.

Крім того, в рамках Меморандуму про співпрацю між Фондом Ріната Ахметова та Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Фонд проводить відкриті уроки, присвячені трагедії Мирних Донбасу, і творчий конкурс есе "Один день" для школярів за участю зірок телеканалу "Україна". Він покликаний нагадати про те, як важливо пам'ятати минуле заради кращого майбутнього.

– Конкурс есе має на меті підкреслити важливість і значення миру як головної цінності суспільства і приурочується до Міжнародного дня миру, який відзначається щорічно 21 вересня. У 2021 році конкурс есе вперше буде проводитися серед учнів шкіл Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей, – пояснює амбасадор Фонду Ріната Ахметова, телеведучий Ігор Пупков.

Також Фонд Ріната Ахметова спільно з "Медіа Групою Україна" та ФК "Шахтар" запускає Всеукраїнський онлайн-проєкт #ОдинДень2014. У рамках проєкту тисячам українців буде поставлено запитання – у який день для кожного з них почалася війна на Донбасі. Фонд Ріната Ахметова закликає українців на особистих сторінках у соціальних мережах розповісти свої історії, додавши хештеги #ОдинДень2014, #ГолосиМирних і #ФондРінатаАхметова. Фонд планує зібрати 1000 таких історій і випустити книгу.

Якщо ви житель Донбасу, розкажіть свою історію світу! Для цього перейдіть за посиланням і заповніть невелику анкету. Також ви можете звернутися за телефоном гарячої лінії 0800509001 і попросити про психологічну допомогу. Її надають фахівці, які пройшли навчання за курсом "Травма війни".

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