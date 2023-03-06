В Україні зафіксували два випадки кору – захворіли діти з однієї родини.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Одна дитина раніше отримала першу дозу щеплення, а друга – не була вакцинована.

"Дітям надають необхідну медичну допомогу, тим, хто з ними контактував, провели ПЛР-дослідження для виявлення кору. Результати виявилися негативними", - йдеться у повідомленні.

Інкубаційний період кору становить 6-21 день. Потім виявляються симптоми хвороби, серед яких – висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос і блювання.

Кір також небезпечний серйозними ускладненнями: пневмонією, отитом, енцефалітом (запаленням мозку). Захворювання може призвести до інвалідності та смерті. Ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти – для цього необхідно вакцинуватись двома дозами вакцини.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей в Україні вакцинують від кору в рік, а в 6 років здійснюють планову ревакцинацію. Крім того, якщо вашій дитині від 6 місяців, то за наявності епідемічних показань, можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації.

Вірус кору передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом. Щоб заразитися, достатньо вдихнути найдрібніші краплі слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого, чи доторкнутися до предмета, забрудненого збудником. Вірус може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Найвразливіші – діти до року.

Нагадаємо, попередній спалах кору лютував в Україні у 2017-2019 роках.

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