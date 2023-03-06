Один ребенок не был вакцинирован.

В Украине зафиксировали два случая кори – заболели дети из одной семьи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Один ребенок раньше получил первую дозу прививки, а второй – не был вакцинирован.

"Детям оказывают необходимую медицинскую помощь, тем, кто с ними контактировал, провели ПЦР-исследование для выявления кори. Результаты оказались отрицательными", — говорится в сообщении.

Инкубационный период кори составляет 6-21 день. Затем выявляются симптомы болезни, среди которых высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота.

Корь также опасна серьезными осложнениями: пневмонией, отитом, энцефалитом (воспалением мозга). Заболевание может привести к инвалидности и смерти. Лекарств против кори не существует, однако заболевания можно предотвратить – для этого необходимо вакцинироваться двумя дозами вакцины.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей в Украине вакцинируют от кори в год, а в 6 лет осуществляют плановую ревакцинацию. Кроме того, если вашему ребенку от 6 месяцев, то при наличии эпидемических показаний можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации.

Вирус кори передается от больного человека воздушно-капельным путём. Чтобы заразиться, достаточно вдохнуть мельчайшие капли слизи, попавшие в воздух при чихании, кашле или разговоре больного, или прикоснуться к предмету, загрязнённому возбудителем. Вирус может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Самые уязвимые – дети до года.

Напомним, предыдущая вспышка кори свирепствовала в Украине в 2017-2019 годах.

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