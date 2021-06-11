В уряді анонсували законопроєкт про зарплату держслужбовців

Документ унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби.

У Кабінеті міністрів готують законопрокт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, йдеться законопроєкт щодо оплати на основі класифікації посад. Документ унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби.

"Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців ЦОВВ та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%", - повідомив глава Кабміну.

Шмигаль наголосив, що реалізацію проєкту обговорили під час наради з Секретаріатом КМУ, Мінфіном, Мінцифрою та НАДС. Саме відомства стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. Зголом система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах.

Як повідомлялося, вже у другому півріччі цього року гранична чисельність держслужбовців має зменшитись на 10%. Завершення реформи державного управління дасть змогу усунути наявні проблеми, покращити ефективність та підняти престиж посади держслужбовця.

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