В правительстве анонсировали законопроект о зарплате госслужащих

Документ сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

В Кабинете министров готовят законопрокт по реформированию системы оплаты труда госслужащих.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, речь идет законопроект по оплате на основе классификации должностей. Документ сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

"Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%", — сообщил глава Кабмина.

Шмыгаль подчеркнул, что реализация проекту обсудили на совещании с Секретариатом КМУ, Минфином, Минцифрою и Передача. Именно ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. Згола система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях.

Как сообщалось, уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должно уменьшиться на 10%. Завершение реформы государственного управления позволит устранить существующие проблемы, повысить эффективность и поднять престиж должности госслужащего.

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