Умер известный голливудский актер и отец Блейк Лайвли

Эрни Лайвли ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Известный голливудский актер и отец звезды "Сплетницы" Блейк Лайвли — Эрни умер.

Знаменитость ушел из жизни 3 июня в возрасте 74 лет от сердечных осложнений. Впрочем, печальную весть представитель актера подтвердил изданию Deadline только на днях. Сообщается, что он умер дома в Лос-Анджелесе, а рядом были жена Элен и пятеро детей, в том числе и Блейк.

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Заметим, Эрни Лайвли в течение своей 47-летней карьеры в кино снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Он наиболее известен по ролям в фильмах "Джинсы-талисман", "Пассажир 57" и "Тернер и Хуч". Также Эрни сыграл отца персонажа Блейк Лайвли в фильме "Сестричество путешествующих штанов".

Напомним, в 30 лет умерла звезда американских хорроров Лорина Камбурова. Актриса сыграла в "Любовь и монстры" и Doom.

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