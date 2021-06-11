Помер відомий голлівудський актор та батько Блейк Лайвлі

Ерні Лайвлі пішов з життя у віці 74 років.

Відомий голлівудський актор та батько зірки "Пліткарки" Блейк Лайвлі – Ерні помер.

Знаменитість пішов з життя 3 червня у віці 74 років від серцевих ускладнень. Втім, сумну звістку представник актора підтвердив виданню Deadline лише днями. Повідомляється, що він помер вдома в Лос-Анджелесі, а поруч були дружина Елен і п'ятеро дітей, зокрема ы Блейк.

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Зауважимо, Ерні Лайвлі протягом своєї 47-річної кар'єри в кіно знявся в понад 100 фільмах і серіалах. Він найбільш відомий за ролями у фільмах "Джинси-талісман", "Пасажир 57" і "Тернер і Гуч". Також Ерні зіграв батька персонажа Блейк Лайвлі у фільмі "Сестринство мандрівних штанів".

Нагадаємо, у 30 років померла зірка американських хорорів Лоріна Камбурова. Акторка зіграла у "Любов і монстри" та Doom.

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