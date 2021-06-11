Літо 2021: рекомендації астрологині на 12 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в суботу.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Марс переходить у знак Лева, де вже до кінця місяця розгорнеться на повну силу, створивши напружений аспект до Сатурну в знаку Водолія і Урана в знаку Тельця.

У загальносвітовому масштабі така небесна конфігурація може схилити держави до військових дій за спірні території. До того ж їхні керівники можуть довго розгойдуватися і розраховувати удар, потім, почавши конфлікт зі словесних перепалок, почати повноцінну війну. Що стосується поведінки окремих людей, то вони стануть більш активними, ініціативними і діяльними, будуть наполегливо — незважаючи ні на що — домагатися свого.

З огляду на сказане вище, саме до цього часу необхідно приурочити важливі справи, які йдуть зі скрипом — зараз їх вдасться зрушити з мертвої точки.

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