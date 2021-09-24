Вбила батька на очах у дітей: на Буковині засудили 29-річну жінку

Вбила батька на очах у дітей: на Буковині засудили 29-річну жінку

У судді жінка свою вину визнала.

У Чернівецькій області до 7 років позбавлення волі засудили 29-річну дівчину, яка на очах у дітей зарізала рідного батька.

Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області.

За даними слідства, жінка вбила свого батька через неприязні стосунки. У судді підозрювана повністю визнала свою вину.

Кіцманівський районний суд Чернівецької області засудив її до 7 років позбавлення волі. Рішення суду ще не набрало законної сили.

Нагадаємо, вбивство сталось 15 травня у селі Валява Чернівецького району. Під час словесного конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, буковинка нанесла татові удар ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер.

Розправа сталась на очах у чотирьох дітей засудженої. Мати дівчини виправдовувала доньку, пояснюючи, що молода жінка просто не витримала знущань.

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