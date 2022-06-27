Вечірній випуск ТСН доступний до перегляду на Київстар ТБ

Від 20 червня Телевізійна Служба Новин відновила свою роботу в прямому ефірі. Так, тепер випуски ТСН транслюються о 19:30 по буднях у тому числі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Переглядати контент можна у додатку на мобільному телефоні, планшеті, SMART TV, Android TV, Apple TV або на компʼютері через браузер як в Україні, так і закордоном. Канал "ТСН 19:30" доступний безкоштовно після авторизації за посиланням: https://kyivstar.page.link/3Nae.

Підсумкові новини дня від улюбленої мільйонами редакції тривають 30 хвилин. Ведучими програми позмінно є Наталія Мосейчук, Святослав Гринчук, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко та Наталія Островська. У свою чергу, Алла Мазур веде підсумкові новини в межах марафону обʼєднаних телеканалів о 20:00 під час слоту 1+1, що також транслюється на Київстар ТБ.

"Нині новинний контент на платформі Київстар ТБ користується великим попитом і ми впевнені, що ТСН дасть глядачам ще більше перевіреної інформації від улюблених ведучих та журналістів. Зараз вкрай важливо бути обʼєднаними та тримати руку на пульсі подій, тож щоденний випуск ТСН - це підсумок актуальних подій, що трапилися в країні за день. Подій, які мають велике значення для кожного українця", – розповідають в Київстар ТБ.

Дивіться вечірні випуски ТСН з понеділка по п’ятницю о 19:30 на каналі "ТСН 19:30" на Київстар ТБ. Також доєднуйтеся до перегляду телемарафону "Єдині новини".