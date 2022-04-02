Вихідні на Великдень 2022 року: чи будуть вони? / pixabay.com

Великдень 2022 року: чи будуть вихідні дні під час дії воєнного стану

Великдень 2022 року: чи будуть вихідні дні під час дії воєнного стану

Великдень кожного року припадає на неділю, а тому це свято є вихідним днем. Відповідно до Статті 63 Кодексу законів про працю України, якщо неробочий (святковий) день в неділю, вихідний переноситься на наступний день (понеділок). Чи буде так 2022 року в умовах воєнного стану - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Великдень 2022 року християни східного обряду будуть святкувати в неділю, 24 квітня 2022 року. Тобто, згідно з існуючим законодавством, в понеділок (25 квітня 2022 року) повинен був бути вихідний.

Однак законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" №2136-XI від 15.03.2022 року були встановлені нові правила вихідних днів під час війни.

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Так з частини 6 Статті 6 цього Закону дізнаємося: "У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частини першої статті 65, частин третьої - п'ятої статті 67 та статей 71 - 73 (святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю України".

Що це означає? Під час війни і дії воєнного стану Статті 53, 65, 67, 71 і 73 Кодексу законів про працю України не діють. На Великдень 2022 року додаткових вихідних днів не буде. В понеділок, 25 квітня 2022 року, всі працівники повинні вийти на свої робочі місця. Оплата праці при цьому буде здійснюватися як за звичайний, а не святковий, робочий день.