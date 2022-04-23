Чи буде працювати ПриватБанк на Великдень 2022 року / pixabay.com

Чи буде працювати ПриватБанк на Великдень 2022 року

Чи буде працювати ПриватБанк на Великдень 2022 року

Читайте в матеріалі ТСН.ua, чи працюватимуть відділення і термінали ПриватБанку на великодні свята.

В неділю, 24 квітня, християни східного обряду будуть святкувати одне з найбільших церковних свят - Великдень або Христове Воскресіння. Додаткові вихідні 2022 року в Україні були скасовані через воєнний стан. Національний банк України заявив, що банківська система також буде працювати в понеділок, 25 квітня.

Але в деяких банківських установах, зокрема в ПриватБанк, графік роботи вирішили трішки змінити. Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.

23 та 24 квітня 2022 року відділення ПриватБанк по всій Україні працювати не будуть. Проте клієнти зможуть користуватися банкоматами, терміналами, а також мобільним застосунком "Приват24". Також в прес-службі заявили, що служба підтримки буде працювати цілодобово.

Відчиняться відділення ПриватБанку 25 квітня 2022 року, проте цього дня очікується скорочений робочий день - від 10:00 до 13:00.

Як повідомили в НБУ, система електронних платежів (СЕП) та Міжнародні перекази також будуть здійснюватися від 23 до 25 квітня 2022 року. Зазначимо, що СЕП, незважаючи на воєнний стан, працює без перебоїв. Всі банки України наразі підключені до цієї системи та можуть здійснювати платежі цілодобово, без вихідних.