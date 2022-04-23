Будет ли работать ПриватБанк на Пасху 2022 года / pixabay.com

Будет ли работать ПриватБанк на Пасху 2022 года

Будет ли работать ПриватБанк на Пасху 2022 года

Читайте в материале ТСН.ua, будут ли работать отделения и терминалы ПриватБанка на пасхальные праздники.

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут праздновать один из величайших церковных праздников – Пасху или Христово Воскресение. Дополнительные выходные 2022 года в Украине были отменены из-за военного положения. Национальный банк Украины заявил, что банковская система также будет работать в понедельник, 25 апреля.

Но в некоторых банковских учреждениях, в частности в ПриватБанке, график работы решили немного изменить. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

23 и 24 апреля 2022 года отделения ПриватБанка по всей Украине работать не будут. Однако клиенты могут пользоваться банкоматами, терминалами, а также мобильным приложением "Приват24". Также в пресс-службе заявили, что служба поддержки будет работать круглосуточно.

Откроются отделения ПриватБанка 25 апреля 2022, однако в этот день ожидается сокращенный рабочий день — с 10:00 до 13:00.

Как сообщили в НБУ, система электронных платежей (СЭП) и Международные переводы также будут осуществляться с 23 по 25 апреля 2022 года. Отметим, что СЭП, несмотря на военное положение, работает без перебоев. Все банки Украины подключены к этой системе и могут осуществлять платежи круглосуточно, без выходных.