Відстрочка для студентів: хто від 1 липня підлягає мобілізації

Від 1 липня три категорії здобувачів освіти можуть мобілізувати.

Українські студенти зберігають право на відстрочку від мобілізації. Втім чітко визначені категорії таки можуть призвати на службу в армії.

Про це йдеться у законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як зазначається, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. Крім того, відстрочка залишається для докторантів та осіб, зарахованих на навчання до інтернатури.

Кого зі студентів можуть мобілізувати

Згідно з новим законом, визначено три категорії студентів, які підлягають мобілізації з 1 липня. Йдеться про:

тих, які навчаються заочно;

тих, які здобувають другу і третю вищу освіту;

тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну.

Нагадаємо, що за новим законом усі студенти, які досягли 18 років, зобов'язані оновити свої дані.

Раніше йшлося про те, що в Україні зазнали змін правила щодо мобілізації. Зокрема, це стосується і відстрочки від призову на військову службу. Від 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації.

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