Е-бронювання в "Дії": тестування заплановане на початок липня

Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.
Мінцифри активно працює над електронним бронюванням на порталі "Дія" – планує на початку липня розпочати бета-тест.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.
Зазначимо, Кабмін підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".
Повідомлялось, що процес бронювання працівника в "Дії" відбуватиметься протягом години з подачі відповідної заяви керівником.
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