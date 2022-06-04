Виплати на дітей підвищили: на скільки і хто буде отримувати більше / Фото: Pexels

Виплати на дітей підвищили: на скільки і хто буде отримувати більше

Виплати на дітей підвищили: на скільки і хто буде отримувати більше

В Україні підвищили виплати на дітей відразу в п'яти категоріях. Скільки будуть отримувати українці 2022 року - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про підвищення виплат повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Кому і на скільки збільшили виплати на дітей:

фінансова допомога на дітей з тяжкими захворюваннями : на дітей віком до 6 років тепер будуть виплачувати 4200 грн (було 1934 грн), а на дітей від 6 до 18 років будуть виплачувати 5236 грн ;

: на дітей віком тепер будуть виплачувати (було 1934 грн), а на дітей будуть виплачувати ; надбавка з догляду за дитиною, яка має інвалідність групи А : на дітей віком до 6 років виплати підвищили до 4200 грн , а на дітей від 6 до 18 років допомога збільшилася до 5236 грн ;

: на дітей віком виплати підвищили до , а на дітей допомога збільшилася ; збільшився також і рівень забезпечення прожиткового мінімуму при призначенні соціальних виплат малозабезпеченим родинам для працездатних осіб: тепер він становить 1116,45 грн (було 868,35 грн);

для працездатних осіб: тепер він становить (було 868,35 грн); підвищили розмір допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних родинах : відтепер він 2100 грн (а не 1700 грн як було раніше);

: відтепер він (а не 1700 грн як було раніше); максимальний розмір тимчасової допомоги дітям, місцепроживання батьків яких невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів чи не мають можливості утримувати дитину: на дітей віком до 6 років тепер буде становити 2100 грн, а на дітей від 6 до 18 років - 2618 грн.

В етері всеукраїнського телемарафону міністерка соціальної політики Марина Лазебна також заявила, що до тих дітей, які стали сиротами під час війни Росії проти України або постраждали через бойові дії, може бути застосований окремий підхід.