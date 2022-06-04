У Харкові відновили нарахування оплати за комуналку

Підприємства житлово-комунального господарства міста Харкова від 1 червня відновили нарахування платні за послуги.

Містяни були звільнені від сплати комунальних послуг, тоді як комунальники виконували свою роботу, але підприємства не мають фінансової можливості продовжувати роботу в такому режимі.

Про це йдеться у повідомленні Харківської міської ради.

"Так, внаслідок масованих обстрілів багато об'єктів критичної інфраструктури було знищено або зазнали серйозних пошкоджень. Щоб підприємства могли швидко відновити їх та якісно підготувати Харків до нового опалювального сезону, було прийнято рішення відновити оплату послуг ЖКГ", – сказано у заяві.

Усі нарахування за комунальні послуги від 24 лютого до 1 червня будуть списані, комунальні підприємства зроблять перерахунок, але вже у липні харків'яни отримають квитанцію з нарахуванням за минулий місяць.

Якщо люди мали заборгованість з оплати до 24 лютого, вона також буде внесена до платіжки. Тим харків'янам, які оплачували послуги під час війни, провадити перерахунок та внесені суми врахують як оплату від 1 червня.

Тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними, зазначила міськрада Харкова.

Нагадаємо, Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану.

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