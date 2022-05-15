В Україні ухвалили закон щодо примусового стягнення боргів за комуналку

Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів щодо стягнення боргів заа комуналку з фізичних осіб та з багатьох підприємств та закладів.

За цей закон проголосувало 318 народних депутатів.

Тобто, законом забороняється під час воєнного стану примусово стягувати борги за комуналку із побутових споживачів. Це стосується виконання судових рішень, так і виконання розпоряджень інших органів або посадових осіб.

Борги за комуналку під час війни заборонено стягувати із підприємств та закладів, що пов'язані з функціонуванням ВСУ, а саме з:

підприємств військово-промислового комплексу;

органів військового командування;

військових частин;

вищих військових навчальних закладів;

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

установ та організацій, які входять до ЗСУ;

підприємств залізничного транспорту.

Борги за комуналку не можна стягувати з підприємств, що обслуговують оборонний комплекс, належать до важливих галузей економіки:

виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії,

водопостачання та водовідведення,

космічної діяльності,

діяльність яких пов'язана з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва,

виробництва харчових продуктів,

надання доступу до мережі Інтернет,

виробництва вакцин,

досліджень у сфері біологічних наук.

Законом також забороняються планові та позапланові перевірки приватних виконавців.

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