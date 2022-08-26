Вночі у Миколаєві та на Харківщині пролунали вибухи

Близько третьої ночі у Миколаївській області була оголошена тривога.
Опісля неї у Миколаєві було чути вибухи.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Подробиць інциденту наразі немає.
Також вибухи лунали на Харківщині, - теж після оголошення повітряної тривоги. За попередньою інформацією, вибухи прозвучали за містом.
До того у соцмережах з’явилася інформація про вибухи у Дніпрі. Проте наразі немає підтвердження цього повідомлення.
Варто зазначити, що 25 серпня у Димерській громаді у Вишгородському районі Київської області місцеві жителі повідомляли про вибухи та публікували фото зі стовпом диму.
Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російська армія вдарила двома ракетами по Вишгородському району Київської області. Вони влучили в об'єкти інфраструктури.
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