Астрологічний прогноз на 26 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: "сатанинський" місячний день, який вважається найнебезпечнішим у всьому місячному календарі, він завершує місячний цикл і належить до днів Гекати – коли на небі не видно Місяця. Велика ймовірність різного роду конфліктів і сварок, які негативно впливають на стосунки з людьми, тому не варто їх допускати. Не можна також розпочинати нові справи та здійснювати угоди з нерухомістю.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: яскраво-червоний.

Щасливе каміння дня: чорні перли, перламутр, кахолонг (перловий агат).

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: внаслідок нестабільного психоемоційного стану можуть виникнути нудьга й депресія, що не найкращим чином позначиться на самопочутті та стані організму в цілому. Не варто застосовувати неперевірені методи лікування – вони можуть дати несподівані побічні ефекти.

Сни дня: сни нинішньої ночі, найімовірніше, будуть страшними і моторошними, але на щастя, не збудуться.

Афоризм дня: "Слово "криза", написане китайською, складається з двох ієрогліфів: один означає "небезпека", а інший – "сприятлива можливість" (Джон Кеннеді).

Геометрична фігура дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Освада – захищає від сутностей темряви й мороку.

Магія та містика дня: ворожити потрібно лише в разі нагальної потреби.

Табу дня: категорично не рекомендується спілкуватися з незнайомцями.

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