Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 26 августа

Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 26 августа

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: "сатанинский" лунный день, который считается самым опасным во всем лунном календаре, он завершает лунный цикл и относится к дням Гекаты – когда на небе не видно Луны. Велика вероятность разного рода конфликтов и ссор, которые самым негативным образом влияют на отношения с людьми, поэтому не стоит их допускать. Нельзя также начинать новые дела и проводить сделки с недвижимостью. 

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр, кахолонг (жемчужный агат). 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка. 

Болезни дня: вследствие нестабильного психоэмоционального состояния может возникнуть хандра и депрессия, что не лучшим образом отразится на самочувствии и состоянии организма в целом. Не стоит применять непроверенные методы лечения – они могут дать неожиданные побочные эффекты. 

Сны дня: сны нынешней ночи, скорее всего, будут страшными и пугающими, но, к счастью, не сбудутся. 

Афоризм дня: "Слово "кризис", написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает "опасность", а другой – "благоприятная возможность" (Джон Кеннеди). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Ангел-хранитель дня: Освада – защищает от сущностей тьмы и мрака. 

Магия и мистика дня: гадать нужно только в случае крайней необходимости. 

Табу дня: категорически не рекомендуется общаться с незнакомцами

Читайте также:

"Августовский путч" – последняя попытка сохранить СССР. Как все было? Уроки истории от Александра Алферова.

"Августовский путч" – последняя попытка сохранить СССР. Как все было? Уроки истории от Александра Алферова.

Похожие темы:

Следующая публикация