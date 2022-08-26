Ночью в Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы

Около трех ночи в Николаевской области была объявлена тревога.

После нее в Николаеве были слышны взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Подробностей инцидента пока нет.

Также взрывы раздавались в Харьковской области, — тоже после объявления воздушной тревоги. По предварительной информации, взрывы прогремели за городом.

К тому же в соцсетях появилась информация о взрывах в Днепре. Однако пока нет подтверждения этого сообщения.

Стоит отметить, что 25 августа в Дымерском обществе в Вышгородском районе Киевской области местные жители сообщали о взрывах и публиковали фото со столбом дыма.

Напомним, в ночь на 25 августа российская армия ударила двумя ракетами по Вышгородскому району Киевской области. Они попали в объекты инфраструктуры.

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