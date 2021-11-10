Всесвітній день молоді: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Всесвітній день молоді щорічно святкується 10 листопада.

10 листопада у всьому світі відзначається неофіційне міжнародне свято молоді під егідою Всесвітньої федерації демократичної молоді — Всесвітній день молоді.

Історія свята

Всесвітній день молоді встановлений на честь заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Ця подія відбувалася 29 жовтня - 10 листопада 1945 року в Лондоні на Всесвітній конференції молоді.

ВФДМ веде боротьбу за мир, права молоді, незалежність народів, міжнародне згуртування прогресивної молоді; проти колоніалізму, неоколоніалізму, фашизму та расизму. ВФДМ має консультативний статус при Економічній та Соціальній Раді ООН.

В Україні влітку (12 серпня) святкується ще окреме свято - День молоді, яке було встановлено указом Президента.

Привітання з Днем молоді у віршах

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

Славних днів, удачі, процвітання,

Нехай успіхи радують тебе частіше,

Хай доля виконає усі бажання,

І подарує в це прекрасне свято щастя!

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих,мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

***

З днем молоді вас, наша юна зміна!

Дієва, працьовита і невпинна,

Обізнана, розумна й позитивна,

Смілива, небайдужа і активна!

Бажаємо вам планів й перспективи,

І успіхів небаченої зливи,

Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,

Ідіть вперед правдивими стежками!

***

Я в день молоді веселий,

Всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

Завжди буде у вас час.

Силу молодості в серці

Ви назавжди збережіть.

Той запал наснаги дужий

Ви крізь роки пронесіть.

Картинки і листівки до Дня молоді

З Днем молоді

Привітання з Днем молоді

Привітання із Всесвітнім днем молоді

Привітання з Днем молоді

Привітання з Днем молоді у прозі

З Днем молоді! Бажаю зберігати оптимізм, жити у вічному русі, дихати на повні груди! Нехай у житті буде багато яскравих емоцій, цікавих подій і талановитих людей!

***

У День молоді привітання можуть приймати всі ті, у кого душа молода, серце любить, а очі сяють від щастя. Нехай такий стан супроводжує вас усе життя. Бажаємо кожному здоров'я – міцнішого, ніж алмаз, пристрасті – спекотнішої, ніж вогонь, а життя – яскравішого, ніж світло сонця. Довголіття вам, щоденного задоволення та мирного неба над головою.

***

День молоді це одне з найдинамічніших свят - ну, а як же інакше - адже їм, молодим - скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве і сама любов править балом! Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку – вона живе в душі, тієї, що не перестає літати і будувати плани і виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі!

***

День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!

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Бути молодим – це чудово! Це мільйон перспектив і можливостей, самореалізація та успіх, нові горизонти та вершини. Будьте сміливими і не бійтеся труднощів, ставте перед собою найграндіозніші цілі і виконуйте їх! Бажаю досягти всього, чого тільки забажаєте, щоб збули всі ваші мрії та надії.

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