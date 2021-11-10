Всесвітній день молоді: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Всесвітній день молоді щорічно святкується 10 листопада.
10 листопада у всьому світі відзначається неофіційне міжнародне свято молоді під егідою Всесвітньої федерації демократичної молоді — Всесвітній день молоді.
Історія свята
Всесвітній день молоді встановлений на честь заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Ця подія відбувалася 29 жовтня - 10 листопада 1945 року в Лондоні на Всесвітній конференції молоді.
ВФДМ веде боротьбу за мир, права молоді, незалежність народів, міжнародне згуртування прогресивної молоді; проти колоніалізму, неоколоніалізму, фашизму та расизму. ВФДМ має консультативний статус при Економічній та Соціальній Раді ООН.
В Україні влітку (12 серпня) святкується ще окреме свято - День молоді, яке було встановлено указом Президента.
Привітання з Днем молоді у віршах
Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
***
Славних днів, удачі, процвітання,
Нехай успіхи радують тебе частіше,
Хай доля виконає усі бажання,
І подарує в це прекрасне свято щастя!
***
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих,мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
***
З днем молоді вас, наша юна зміна!
Дієва, працьовита і невпинна,
Обізнана, розумна й позитивна,
Смілива, небайдужа і активна!
Бажаємо вам планів й перспективи,
І успіхів небаченої зливи,
Ви — авангард, майбутнє лиш за вами,
Ідіть вперед правдивими стежками!
***
Я в день молоді веселий,
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час.
Силу молодості в серці
Ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
Ви крізь роки пронесіть.
Картинки і листівки до Дня молоді
Привітання з Днем молоді у прозі
З Днем молоді! Бажаю зберігати оптимізм, жити у вічному русі, дихати на повні груди! Нехай у житті буде багато яскравих емоцій, цікавих подій і талановитих людей!
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У День молоді привітання можуть приймати всі ті, у кого душа молода, серце любить, а очі сяють від щастя. Нехай такий стан супроводжує вас усе життя. Бажаємо кожному здоров'я – міцнішого, ніж алмаз, пристрасті – спекотнішої, ніж вогонь, а життя – яскравішого, ніж світло сонця. Довголіття вам, щоденного задоволення та мирного неба над головою.
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День молоді це одне з найдинамічніших свят - ну, а як же інакше - адже їм, молодим - скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве і сама любов править балом! Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку – вона живе в душі, тієї, що не перестає літати і будувати плани і виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі!
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День молоді – день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці – це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей – тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!
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Бути молодим – це чудово! Це мільйон перспектив і можливостей, самореалізація та успіх, нові горизонти та вершини. Будьте сміливими і не бійтеся труднощів, ставте перед собою найграндіозніші цілі і виконуйте їх! Бажаю досягти всього, чого тільки забажаєте, щоб збули всі ваші мрії та надії.
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