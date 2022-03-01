Всі АЕС України працюють у штатному режимі

Протягом доби вироблено 172 млн кВт-год електроенергії.

Станом на 1 березня 2022 року всі чотири атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі.

В енергосистемі працює 9 енергоблоків. Виробіток електроенергії – стабільний.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики України.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон – під посиленим наглядом", - йдеться у повідомленні.

Докладніше: енергоблоки №1 Рівненської АЕС та №2 Хмельницької АЕС, №1 Запорізької АЕС – у планових ремонтах, №5 та №6 Запорізької АЕС – у резерві, блок №3 Южно-Української АЕС – в резерві з подальшим виведенням у середній плановий ремонт.

Станом на 9:00 поточна потужність НАЕК «Енергоатом» дорівнювала 7 ГВт. Протягом доби вироблено 172,05 млн кВт-год електроенергії.

Через війну Росії проти України об’єкти енергосистеми України зараз під посиленою охороною.

Нагадаємо, Україну буде терміново приєднано до єдиної енергомережі ЄС.