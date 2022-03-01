Всі АЕС України працюють у штатному режимі

Протягом доби вироблено 172 млн кВт-год електроенергії.
Станом на 1 березня 2022 року всі чотири атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі.
В енергосистемі працює 9 енергоблоків. Виробіток електроенергії – стабільний.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики України.
"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон – під посиленим наглядом", - йдеться у повідомленні.
Докладніше: енергоблоки №1 Рівненської АЕС та №2 Хмельницької АЕС, №1 Запорізької АЕС – у планових ремонтах, №5 та №6 Запорізької АЕС – у резерві, блок №3 Южно-Української АЕС – в резерві з подальшим виведенням у середній плановий ремонт.
Станом на 9:00 поточна потужність НАЕК «Енергоатом» дорівнювала 7 ГВт. Протягом доби вироблено 172,05 млн кВт-год електроенергії.
Через війну Росії проти України об’єкти енергосистеми України зараз під посиленою охороною.
Нагадаємо, Україну буде терміново приєднано до єдиної енергомережі ЄС.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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