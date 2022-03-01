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Всі АЕС України працюють у штатному режимі

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Всі АЕС України працюють у штатному режимі

УНІАН

Протягом доби вироблено 172 млн кВт-год електроенергії.

Станом на 1 березня 2022 року всі чотири атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі. 

В енергосистемі працює 9 енергоблоків. Виробіток електроенергії – стабільний. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики України.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон – під посиленим наглядом", - йдеться у повідомленні.

Докладніше: енергоблоки №1 Рівненської АЕС та №2 Хмельницької АЕС, №1 Запорізької АЕС – у планових ремонтах, №5 та №6 Запорізької АЕС – у резерві, блок №3 Южно-Української АЕС – в резерві з подальшим виведенням у середній плановий ремонт. 

Станом на 9:00 поточна потужність НАЕК «Енергоатом» дорівнювала 7 ГВт. Протягом доби вироблено 172,05 млн кВт-год електроенергії.

Через війну Росії проти України об’єкти енергосистеми України зараз під посиленою охороною.

Нагадаємо, Україну буде терміново приєднано до єдиної енергомережі ЄС.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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