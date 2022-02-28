Україну буде терміново приєднано до єдиної енергомережі ЄС

Технологічний процес приєднання займе декілька тижнів.

У понеділок, 28 лютого, Єврокомісія та Об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС.

Про це повідомила у своєму Twitter повідомила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Також читайте Українська енергосистема не приєднуватиметься назад до Росії

За її словами, наразі досягнуто політичної згоди, а сам технологічний процес приєднання займе декілька тижнів.

“Ми на крок ближче до синхронізації української електромережі з європейською. Політична готовність є – тепер нам потрібно втілити її в реальність!” - написала у мікроблозі Кадрі Сімсон.

До речі, свій пост вона проілюструвала власним фото, на якому єврокомісар вдягнута в українську вишиванку.

Extraordinary #TTE council is over. We discussed energy security, the #synchronisation of #Ukraine & energy prices.



We are one step closer to the synchronisation of Ukrainian power grid to the European grid. The political willingness is here – now we need to make it a reality! pic.twitter.com/nRQX08tZ6f — Kadri Simson (@KadriSimson) February 28, 2022

На пресконференції за підсумками екстреного засідання Ради ЄС Кадрі Сімсон уточнила, що упродовж останніх днів відбувалися постійні контакти з українським міністром енергетики Германом Галущенком з цього приводу.

“Єдиний проект, який був нашим спільним пріоритетом протягом тривалого часу, - це синхронізація енергосистеми України з європейською континентальною мережею замість російської. Я говорила сьогодні з Головою правління ENTSO-E, і він висловив тверду підтримку якнайшвидшої синхронізації", - заявила єврокомісар.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата до Євросоюзу. Це відбулося після підписання президентом України Володимиром Зеленським заявки на членство в Європейському Союзі, яку він просить розглянути за спеціальною процедурою — у найкоротший термін.

Читайте також: