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Украина будет срочно присоединена к единой энергосети ЕС

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Украина будет срочно присоединена к единой энергосети ЕС

pixabay.com

Технологический процесс присоединения займет несколько недель.

В понедельник, 28 февраля, Еврокомиссия и Объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины к единой энергосети ЕС.

Об этом сообщила в своем Twitter сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, в настоящее время достигнуто политическое согласие, а сам технологический процесс присоединения займет несколько недель.

“Мы на шаг ближе к синхронизации украинской электросети с европейской. Политическая готовность есть – теперь нам нужно воплотить ее в реальность! – написала в микроблоге Кадри Симсон.

Кстати, свой пост она проиллюстрировала собственным фото, на котором еврокомиссар одета в украинскую вышиванку.

На пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС Кадри Симсон уточнила, что на протяжении последних дней происходили постоянные контакты с украинским министром энергетики Германом Галущенко по этому поводу.

«Единственный проект, который был нашим общим приоритетом в течение длительного времени – это синхронизация энергосистемы Украины с европейской континентальной сетью вместо российской. Я говорила сегодня с Председателем правления ENTSO-E, и он выразил жесткую поддержку скорейшей синхронизации", — заявила еврокомиссар.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в открытом письме призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз. Это произошло после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским заявки на членство в Европейском Союзе, которую он просит рассмотреть по специальной процедуре – в кратчайшие сроки.

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