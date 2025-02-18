Як eCademy (єКадемія) змінює підхід до вивчення мов: досвід Руслана Яременка

Світ змінюється, і разом із ним змінюються підходи до навчання. Багато людей стикаються з труднощами у вивченні іноземних мов, витрачаючи роки на граматику, але так і не починаючи говорити. Чому так відбувається? Які методи працюють найкраще? І як сучасні технології можуть допомогти в цьому?

Ці питання стали ключовими для Руслана Яременка, який у 2020 році заснував eCademy — онлайн-академію, що спеціалізується на індивідуальному навчанні англійської та німецької мов.

Як виникла ідея eCademy?

Руслан Яременко отримав юридичну освіту в Україні, а згодом навчався у Віденському університеті. Однак традиційна система освіти не відповідала його баченню ефективного навчання мов. Він залишив університет і разом із подругою Марією заснував платформу, яка давала б реальні результати. Але згодом продовжив розвивати її самостійно.

“Я зрозумів, що людям потрібно не просто знати граматику, а вміти говорити мовою в реальних ситуаціях”, — пояснює Руслан. Так у 2020 році була заснована eCademy. Основний принцип — індивідуальний підхід та занурення у мовне середовище.

Принципи ефективного вивчення мов

1. Практика замість зубріння

Багато хто вивчає мову роками, але не використовує її. Руслан наголошує: мінімум пасивного навчання, максимум практики.

“Мова — це інструмент комунікації. Якщо ви не говорите, ви її не засвоюєте”, — каже він.

2. Індивідуальний підхід

Групові заняття не завжди ефективні. В eCademy кожен урок адаптується до студента, що дозволяє досягати кращих результатів.

3. Використання технологій

Сучасні методи включають інтерактивні платформи, мобільні додатки, штучний інтелект.

4. Занурення у мовне середовище

Перегляд фільмів, читання книг, розмовні клуби — все це робить навчання природним.

5. Навчання через інтерес

Важливо обирати матеріали, які подобаються студенту. Це робить процес приємним та ефективним.

Адаптація українських дітей під час війни

Війна змусила тисячі українських дітей переїхати за кордон. eCademy допомогла їм швидко адаптуватися в Німеччині завдяки індивідуальним урокам та розмовним клубам.

“Наша мета — не лише навчити, а й допомогти дітям почуватися впевнено в новому середовищі”, — говорить Руслан.

Професіоналізм засновника

Руслан має багаторічний досвід у викладанні, працював у міжнародних компаніях, вивчав методики навчання у США, Австрії, Німеччині. Його підхід базується на поєднанні сучасних технологій та глибокого розуміння процесу вивчення мов.

Висновок

Якщо підсумувати, ефективне навчання мов базується на:

Практиці замість зубріння

замість зубріння Індивідуальному підході

Використанні сучасних технологій

Зануренні у мовне середовище

Навчанні через інтерес

eCademy вже допомогла тисячам студентів і продовжує змінювати підхід до мовної освіти.