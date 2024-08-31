Як почнеться осінь в Україні: прогноз погоди на 1 вересня

У неділю буде сухо і тепло.

У неділю, 1 вересня, в Україні буде без опадів. Максимально температура підніметься до 32°.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Так, за даними синоптиків, в Україні буде без опадів. Температура вночі 15-20°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі сягатиме +14...+19, у південних і східних областях дещо тепліше – там +18...+23. Вдень же позначки термометра показуватимуть в середньому +27...+32.

На заході вдень буде в більшості областей +29, на Закарпатті +30.

У Києві опадів не очікується, але без мінлиої хмарності не обійдеться, вдень +30...+32, вночі +18...+20.

Раніше синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градусів вище за норму.