Как начнется осень в Украине: прогноз погоды на 1 сентября

В воскресенье будет сухо и тепло.

В воскресенье, 1 сентября, в Украине без осадков. Максимальная температура поднимется до 32°.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Да, по данным синоптиков, в Украине будет без осадков. Ночью 15-20°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет доходить до +14...+19, в южных и восточных областях несколько теплее – там +18...+23. Днем же отметки термометра будут показываться в среднем +27...+32.

На западе днем будет в большинстве областей +29, в Закарпатье +30.

В Киеве осадков не ожидается, но без переменной облачности не обойдется, днем +30...+32, ночью +18...+20.

Ранее синоптики сообщили, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.