Яке завтра свято – все про 7 листопада, що відзначається, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 7 листопада, що відзначається, що не можна робити

7 листопада 2022 року – неділя. В цей день в Ірландії вперше президентом стала жінка, а в США був встановлений рекорд швидкості на автомобілі з реактивним двигуном.

За Юліанським календарем XX і XXI століття – 23 жовтня. До Нового року залишається 54 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

В Україні відзначається День працівника соціальної сфери. Він був запроваджений Указом Президента 13 квітня 1999 року та завжди святкується в першу неділю листопада, яка цього року припадає на сьоме число. Цікавий факт – на сьогоднішній день в Україні в соціальній сфері працює близько 150 тисяч осіб.

Це важливий день для справжніх цінителів французького червоного вина – Міжнародний день Мерло. Напій виготовляють з однойменного технічного сорту винограду, він є другим за популярністю в світі після Каберне Совіньон.

Міжнародний день Мерло (7 листопада) / pixabay.com

Мерло ціниться виноробами за надзвичайну стійкість до хвороб, невибагливість, ранній термін дозрівання. Саме тому цей виноград вирощується не лише в Італії та Франції, але й на американському і австралійському континентах.

В перекладі з французької “Мерло” означає “маленький чорний дрізд”. Існує дві версії походження такої цікавої назви. Дехто вважає, що це через темний колір стиглих ягід. Інші вказують на те, що дрозди дуже полюбляють саме цей сорт.

Унікальність вина “Мерло” в тому, що його можна споживати як молодим, так і витриманим. Спочатку в ароматі сильно відчуваються нотки фіалки, черешні, сливи. А згодом розкриваються відтінки прянощів, шоколаду.

Святкується й Міжнародний день інуїтів. Свято було створено для того, щоб посилити голос народності інуїтів у світі. Вони проживають в північних регіонах Канади (інуїтські нунангати). День відзначається з 2006 року на честь народження візіонера ICC Ебена Хопсон-старшого. Ініціатором створення стала Приполярна рада інуїтів.

Також в світі відзначається Міжнародний день африканського письменника. Свято було запроваджено 1992 року за ініціативи Панафриканської асоціації письменників.

Пам'ятні дати 7 листопада

7 листопада 2020 року Джо Байдена оголосили президентом США / Associated Press

В цей день рік тому Байдена було оголошено президентом США. В Україні рекордні на той час 10.7 тисяч випадків коронавірусу за добу, вся країна на карантині. Верховна рада запровадила штрафи для тих, хто не користується масками.

Також в українській та міжнародній історії сталися такі важливі події:

1708 рік – частина війська гетьмана Івана Мазепи біля села Гірки з’єдналося з військом шведського короля Карла XII;

1788 рік – османська фортеця Очаків була завойована козаками на чолі Антона Головатого;

1891 рік – американський винахідник Віткомб Лео Джадсон отримує патент на застібку-блискавку;

1909 рік – в Львові створюють Український студентський союз;

1920 рік – Добровольча армія де-факто визнає незалежність УНР за угодою в Ялтушкові;

1928 рік – в Харкові відкрито перший європейський хмарочос Держпром;

1929 рік – в Нью-Йорку відкривається Музей сучасного мистецтва за підтримки родини Рокфеллерів;

1940 рік – в Канаді створюють Комітет українців Канади;

1951 рік – в Києві починає свою роботу перший в радянській Україні телевізійний центр;

1956 рік – в хіт параді США з піснею “One Love” Елвіс Преслі займає першу сходинку;

1965 рік – в Соляній пустелі (штат Юта) американець Арт Арфонс на автомобілі Green Monster з реактивним двигуном встановлює новий рекорд швидкості близько 934 км/год;

1967 рік – Генеральною Асамблеєю ООН прийнята Декларація про ліквідацію дискримінації жінок;

1949 рік – на найстарішій в світі морській нафтовій платформі “Нафтові камені” була отримана перша нафта;

1990 рік – першою жінкою-президентом Ірландії стає Мері Робінсон;

2000 рік – президентом США стає Джордж Буш молодший.

Яке завтра церковне свято

Християни святкують 7 листопада День мучеників Маркіяна та Мартирія / pixabay.com

Основне релігійне свято 7 листопада – День мучеників Маркіяна та Мартирія. Мартирій був піддияконом, а Маркіян – читцем у Царгороді. Служили вони нотарями при патріархові святому Павлі. Головними обов’язками Маркіяна та Мартирія було записування різних листів і послань патріарха.

Після того, як патріарх Павло був вигнаний з Царгорода та замучений за свою віру, його місце зайняв лжепатріярх аріянин Македоній. Він почав переслідувати всіх, хто був вірним Павлу. Серед тих, хто прийняв мученицьку смерть, були Маркіян та Мартирій. Їх схопили, кинули до в’язниці, а потім морили голодом. Македоній пропонував їм відректися від віри, проте їхня любов до Христа Спасителя була безмежною. Тому 25 жовтня Мартирію та Маркіяну було відтято голови.

Їхні мощі було поховано біля Меландійських воріт, де згодом за наказом Святого Івана Златоуста побудували храм.

Також читайте Вихідні і святкові дні 2022 року: коли відпочиватимуть українці

Святе ім’я Мартирія згадується під час читання 7-ї пісні канону преподобним Дальніх печер. Наші пращури вірили, що в цей день навіть природа оплакує святого, тому часто йде сніг або дощ. В молитвах до Мартирія завжди згадуються скривджені, нещасні, убогі та всі ті, кого потрібно пожаліти.

Також церквою відзначається День Анастасії та Маркіяна. В давнину його часто називали Дідівські плачі. Адже плаче не лише природа, але й дівчата та жінки, які поминають своїх родичів.

Ще одне церковне свято – День Федота. В народі казали “Федот на лід веде”, тобто температура різко падає, в повітрі відчувається справжня зима. Часто день видається непогожий. Заможні люди наймали плакальниць. Вони повинні були йти на кладовище і плакати за померлими родичами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 листопада

Свої іменини святкують: Валерій, Валеріан, Маркіян, Анастасій, Мартирій, Матрона, Валерія.

Талісманом людей, народжених 7 листопада, вважається камінь турмалін. В Індії та Китаї він є символом цілеспрямованості та рішучості. Він був відомий ще за часів Візантії, але відрізнявся настільки високою вартістю, що навіть не всі правителі могли собі дозволити прикраси з турмаліном. Цікаво, що саме цей камінь підніс Катерині II в якості подарунку один з іноземних послів.

В цей день народилися:

1867 рік – Марія Склодовська-Кюрі, яка займалася фізикою, хімією та стала дворазовим Нобелівським лауреатом;

1888 рік – керівник селянського повстанського руху (1918-1921) Нестор Махно;

1902 рік – американський художник-сюрреаліст українського походження Марго Борис;

1913 рік – видатний французький романіст, публіцист, філософ, лауреат Нобелівської премії з літератури Альбер Камю;

1936 рік – український кінематографіст, письменник Микола Вінграновський;

1987 рік – олімпійська чемпіонка з фехтування Галина Пундик;

1988 рік – український тенісист Олександр Долгополов.

Що не можна робити

7 листопада не можна було плакати в подушку, щоб не передати своє нещастя іншим

Тим, хто займається торгівлею, заборонялося їздити з товаром, інакше можна позбутися доходу.

Не варто додавати в свій раціон хліб, тому що наступний рік пройде без хліба.

Після поминок їжу, що залишилася, потрібно віддати нужденним та бідним. Ні в якому разі не можна забирати її собі.

Вважалося, що в цей день не можна плакати лише в подушку. Тому що пір’я запам’ятає ваші сльози і передасть нещастя тій людині, яка приляже на неї.

Цього дня потрібно було допомагати знедоленим, сиротам. Зазвичай все село опікувалося дітьми, які залишилися без батьків.

А якщо жінка поплаче від душі і щиро зізнається в гріхах, то її чекає щастя.

Також читайте Найкращі привітання з річницями весілля у віршах, листівках і своїми словами

Народні прикмети і традиції

З давніх-давен наші пращури вірили в особливі прикмети, пов’язані з 7 листопада:

на небі зірки світять тьмяно – чекайте на непогожий та холодний день;

на деревах залишилося багато листя – зима буде затяжною;

засніжило – наступного року буде хороший урожай;

сильний вітер на довготривалу негоду;

ранішній туман означає скору відлигу;

якщо на нижніх гілках дерев сидять ворони – скоро почнеться вітер.

Сьомого числа листопада в наших предків було прийнято ходити на кладовище: запалювати свічки, прибирати могили, роздавати біднякам їжу, аби ті молилися за померлих. Влаштовували поминки і вдома. На столах обов’язково повинні були стояти саме ті страви, які любили за життя померлі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання