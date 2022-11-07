Астрологічний прогноз на 7 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких нових починань – усі вони будуть приречені на успіх. Можна ухвалювати серйозні рішення, укладати серйозні угоди та підписувати контракти, які передбачають оперування великими фінансовими сумами. Винятково вдалим буде і спілкування всіх рівнях – від ділового до особистого.

Символ дня: труба, що кличе до дії.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: помірковано активний день.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: фіалковий, фіолетовий, колір фуксії.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, минають без наслідків, але тільки в тому разы, якщо вчасно звернути на них увагу та взятися за лікування. Не можна навантажувати очі і кишечник – останній потрібно берегти, вибираючи продукти, які його подразнювати не будуть.

Сни дня: сни нинішньої ночі неінформативні, тому хоч би якими неприємними – або, навпаки, приємними – вони не були, не варто звертати на них уваги.

Стрижка дня: вважається, що стрижка, зроблена цього дня, принесе не лише доглянутий зовнішній вигляд, а й покращення матеріального становища.

Афоризм дня: "Секрет генія — це робота, наполегливість та здоровий глузд" (Томас Едісон).

Ангел-охоронець дня: Гусфар – дарує пророчі сни та здатність передбачати майбутнє.

Магія і містика дня: не варто витрачати час і сили на ворожіння – відповіді на запитання воно не дасть.

Табу дня: не варто зловживати шкідливими для здоров'я продуктами – особливо жирною та смаженою їжею.

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