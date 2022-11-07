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Астрологический прогноз на 7 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
77
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7 ноября

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых новых начинаний – все они будут обречены на успех. Можно принимать серьезные решения, заключать серьезные сделки и подписывать контракты, которые подразумевают оперирование крупными финансовыми суммами. Исключительно удачным будет и общение на всех уровнях – от делового до личного. 

Символ дня: труба, зовущая к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: умеренно активный день. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, цвет фуксии. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят без последствий, но только в том случае, если вовремя обратить на них внимание и приняться за лечение. Нельзя нагружать глаза и кишечник – последний нужно беречь, выбирая продукты, которые не будут его раздражать. 

Сны дня: сны нынешней ночи неинформативны, поэтому какими бы неприятными – или, напротив, приятыми – они ни были, не стоит обращать на них внимания. 

Стрижка дня: считается, что стрижка, сделанная в этот день, принесет не только ухоженный внешний вид, но и улучшение материального положения. 

Афоризм дня: "Секрет гения – это работа, настойчивость и здравый смысл" (Томас Эдисон). 

Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит пророческие сны и способность предвидеть будущее. 

Магия и мистика дня: не стоит тратить время и силы на гадание – ответа на интересующие вопросы оно не даст. 

Табу дня: не стоит злоупотреблять вредными для здоровья продуктами – особенно жирной и жареной пищей. 

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Дата публикации
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