Астрологический прогноз на 7 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых новых начинаний – все они будут обречены на успех. Можно принимать серьезные решения, заключать серьезные сделки и подписывать контракты, которые подразумевают оперирование крупными финансовыми суммами. Исключительно удачным будет и общение на всех уровнях – от делового до личного.

Символ дня: труба, зовущая к действию.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: умеренно активный день.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый, цвет фуксии.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят без последствий, но только в том случае, если вовремя обратить на них внимание и приняться за лечение. Нельзя нагружать глаза и кишечник – последний нужно беречь, выбирая продукты, которые не будут его раздражать.

Сны дня: сны нынешней ночи неинформативны, поэтому какими бы неприятными – или, напротив, приятыми – они ни были, не стоит обращать на них внимания.

Стрижка дня: считается, что стрижка, сделанная в этот день, принесет не только ухоженный внешний вид, но и улучшение материального положения.

Афоризм дня: "Секрет гения – это работа, настойчивость и здравый смысл" (Томас Эдисон).

Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит пророческие сны и способность предвидеть будущее.

Магия и мистика дня: не стоит тратить время и силы на гадание – ответа на интересующие вопросы оно не даст.

Табу дня: не стоит злоупотреблять вредными для здоровья продуктами – особенно жирной и жареной пищей.

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