Церковне свято 7 листопада: день пам’яті ченця Печерського монастиря Мартирія, у народі - дідівські плачі

Народ називав цей день "бабські або дідівські плачі". Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близькими.

7 листопада православнна церква вшановує пам’ять ченця Печерського монастиря Мартирія.

Історія свята

За високу душевну чистоту і дотримання суворого посту був поставлений в диякони, мав дар творити дива. Його святе ім’я згадується в 7-й пісні канону преподобним Дальніх печер. У народі казали, що 7 листопада плаче навіть природа – дощиком або снігом. Потрібно було згадати всіх сірих та убогих, нещасних та скривджених, пожаліти їх.

Народні традиції і прикмети

Народ називав цей день "бабські або дідівські плачі". Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близькими. Крім того, будь-яка жінка вважала цього дня своїм обов’язком як слід виплакатися про свої нещастя, покаятися в гріхах, очистити душу щирими риданнями. Вважалося, що після цього можна спокійно зустріти зиму з чистою душею і помислами.

Цього дня і наступного найчастіше спостерігається дощ або сніг. За повір’ям, це природа оплакує людей, які пішли в інший світ. Наші предки 7 листопада ходили на кладовище, запалювали свічки. Їжу роздавали бідним, щоб ті пом’янули померлих. Удома теж влаштовували поминки. Столи накривали стравами, які любили покійні родичі.

Що заборонено робити 7 листопада

Торговцям заборонялося їсти хліб, інакше торгівлі не буде.

Жінкам не можна плакати в подушку 7 листопада, тому що вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього;

Їжу після поминань не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

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