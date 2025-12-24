Відключення світла 25 грудня: актуальні графіки на Різдво для всіх областей

На Різдво, 25 грудня, світло відключатимуть по всій Україні

Реклама

В усіх регіонах Україні у різдвяний четвер, 25 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській і Херсонській областях наразі не діють.

Реклама

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 25 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині графік на 25 грудня дуже нерівномірний: сумарно світла не буде від 7 до 11,5 годин на добу, що сильно залежить від вашої групи. Найскладніша ситуація у черг 1.1, 3.2 та 6.2, де заплановані довгі суцільні відключення по 7 годин поспіль, які займають значну частину активного дня. Водночас групи 4.1, 4.2, 5.1 та 6.1 мають значно легший графік із сумарними обмеженнями всього 7 годин, розбитими на коротші проміжки по 3,5 години.

Графік відключення світла на Київщині 25 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 25 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік на Миколаївщині дуже контрастний: комусь пощастило, а комусь доведеться складно. Сумарно світла не буде від 7 до 11,5 годин на добу. Найгірша ситуація у черг 3.1, 3.2, 5.1 та 6.1, які мають величезні суцільні відключення по 7 годин поспіль (наприклад, у 6.1 це вечірній слот з 15:30 до 22:30). Натомість черга 6.2 має найлегший графік — усього 7 годин без світла за добу, розбитих на два помірних періоди.

Графік відключення світла на Миколаївщині 25 грудня:

Реклама

1.1 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

1.2 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 20:30;

2.2 — 01:30 — 05:00; 09:30 — 15:30;

Реклама

3.1 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00;

3.2 — 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

4.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

4.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

Реклама

5.1 — 05:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.1 — 07:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;

6.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

Реклама

Графік відключення світла в Запорізькій області

На Запоріжжі ситуація вкрай важка і нерівномірна: сумарний час без світла коливається від 10 до критичних 15 годин на добу. Особливо складно доведеться чергам 1, 3.2 та 5, де діють суворі п’ятигодинні відключення тричі на день, тож світло з’являтиметься лише у коротких проміжках між ними.

Графік відключення світла у Запорізькій області 25 грудня:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

Реклама

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

Реклама

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

Реклама

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині графік дуже подрібнений і щільний: сумарно «червоні» години займають близько 10 годин на добу. Відключення відбуваються короткими, але частими блоками — переважно по 2 години відсутності світла, які чергуються з такими ж короткими періодами його наявності (або годинами перемикань), тому довгих безперервних періодів зі світлом у цьому графіку майже немає.

Графік відключення світла на Полтавщині 25 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 25 грудня: доповнюється

Реклама

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині графік на 25 грудня дуже жорсткий: сумарно світла не буде від 10 до 12,5 годин на добу. Основною проблемою залишаються надзвичайно довгі суцільні відключення по 7 годин поспіль, які зачіпають майже всі черги: наприклад, 1-ша черга сидітиме без світла з 09:00 до 16:00, а 4-та — з 12:30 до 19:30. Планувати святковий день доведеться виключно навколо цих величезних пауз у електропостачанні.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 25 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 25 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 25 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація дуже складна: сумарно світла не буде від 12 до 14 годин на добу залежно від черги. Більшість підчерг (особливо в 1, 2, 3 та 4 чергах) мають найважчий графік із сумарною відсутністю електрики 14 годин, де переважають тривалі слоти відключень по 4 години. Дещо легший графік у 5-ї та 6-ї черг, де світла не буде по 12 годин сумарно, але довгі чотиригодинні паузи зберігаються і там.

Графік відключення світла на Сумщині 25 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

На Житомирщині графік дуже напружений і «подрібнений»: сумарно світла не буде від 8 до 11 годин на добу, залежно від черги. Головна складність полягає у частих відключеннях — переважно по 2 години (до 5 разів на день), які чергуються з такими ж короткими періодами наявності струму, через що графік нагадує «шахматку» без тривалих періодів комфорту.

Реклама

Графік відключення світла на Житомирщині 25 грудня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 25 грудня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині графік помірної складності: сумарно світла не буде від 8 до 11 годин на добу, що залежить від конкретної черги. Особливістю є дроблення відключень на 3–4 періоди протягом дня, які зазвичай тривають по 2–3 години, що дозволяє уникнути занадто довгих пауз без електрики. Найбільше навантаження припадає на 2-гу чергу (11 годин без світла), а найм’якший графік у підчерги 4.2 (лише 8 годин обмежень).

Графік відключення світла на Черкащині 25 грудня:

1.1 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Реклама

1.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

2.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

2.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

Реклама

3.2 00:00 — 01:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.2 03:00 — 05:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Реклама

5.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Реклама

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 25 грудня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 25 грудня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині графік один із найприємніших: у більшості черг світло вимикатимуть лише один раз на добу. Тривалість цього єдиного відключення становить від 1,5 до 3,5 годин, тож понад 20 годин на добу жителі області гарантовано будуть з електрикою.

Графік відключення світла на Волині 25 грудня

Графік відключення світла на Волині 25 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

У Тернопільській області графік виглядає м’якшим: гарантовані відключення (червоні зони) займають сумарно близько 8–9 годин на добу. День розбитий на три основні періоди відключень, які зазвичай тривають по 2,5–3 години, що дозволяє мати між ними стабільні проміжки зі світлом (зелені зони) тривалістю 3–5 годин, якщо не задіюватимуть жовті зони.

Реклама

Графік відключення світла на Тернопільщині 25 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

На Прикарпатті графік на 25 грудня один із найлегших: сумарно світла не буде максимум 3,5–4 години на добу, а для підчерги 2.1 відключення взагалі скасовані. Більшість груп матимуть лише один слот відключення, який триває від 2 до 3,5 годин (наприклад, з 18:00 до 20:00 для 1.2 або з 14:30 до 18:00 для 3-ї черги), що дозволяє майже не відчути дискомфорту у святковий день.

Графік відключення світла на Прикарпатті 25 грудня

Графік відключення світла в Закарпатській області

На Закарпатті 25 грудня графік буде одним із найкомфортніших по країні: світло вимикатимуть лише один раз на добу. Тривалість цього єдиного відключення складає переважно 4 години (для черг 1, 2, 3), а деякі групи (4 та 5.1) матимуть ще коротші обмеження — по 1,5–2 години, тож сумарно електроенергія буде наявна понад 20 годин.

Графік відключення світла на Закарпатті 25 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік на Львівщині також дуже м’який: світло вимикатимуть лише один раз на добу на короткий проміжок у 2–3,5 години. Група 5.2 взагалі не має запланованих відключень, а для решти черг паузи в електропостачанні будуть мінімальними, що дозволяє комфортно планувати Різдво.

Графік відключення світла на Львівщині 25 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

На Рівненщині діє справді лайтовий святковий графік: більшість споживачів матимуть лише одне відключення на добу тривалістю 3–4 години. Наприклад, перша черга без світла лише з 11:00 до 14:00, а щасливчики з підчерги 6.1 взагалі пройдуть цей день без обмежень. Сумарно 20 годин зі світлом — це один із найкращих показників по країні на цей день.

Реклама

Графік відключення світла на Рівненщині 25 грудня

Нагадаємо, експерти прогнозують одну з найважчих зим в Україні. Через пошкодження ТЕС і навантаження на енергосистему, є вірогідність, що світла не буде по 20 годин на добу.