Рішення Ради ЄС є рекомендаційним.

Через спалах коронавірусу Євросоюз виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" і зазначив, що офіційно це рішення Брюссель має оголосити сьогодні, 9 листопада.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Євросоюз щодватижні переглядає так званий "зелений список". Враховують кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч жителів та прогрес у вакцинації. Це рішення рекомендаційне, кожна країна ЄС самостійно вирішує, на яких умовах пускати до себе подорожувальників.

В українському МЗС заявили, що виключення України із "зеленого списку" може позначитись на туристичних мандрівках до деяких європейських країн, втім повного закриття кордонів, як це було на початку пандемії в 2020 році, не очікують.

Нагадаємо, що за останню добу кількість хворих в Україні зросла на майже 19 тисяч, від COVID-19 померло 833 людини - максимальна кількість за увесь час пандемії, 16 609 пацієнтів одужало. Також за минулу добу було госпіталізовано 2 967 осіб, а 240 440 людей вакциновано проти COVID-19. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.



Новини світу: ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожей країн

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