Решение Совета ЕС является рекомендательным.

Из-за вспышки коронавируса Евросоюз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран, сообщил корреспондент "Радио Свобода" и отметил, что официально это решение Брюссель должен объявить сегодня, 9 ноября.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Евросоюз каждые две недели пересматривает так называемый "зеленый список". Учитывают количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек и прогресс в вакцинации. Это решение рекомендательное, каждая страна ЕС самостоятельно решает, на каких условиях пускать к себе путешественников.

В украинском МИД заявили, что исключение Украины из "зеленого списка" может сказаться на туристических путешествиях в некоторые европейские страны, впрочем, полного закрытия границ, как это было в начале пандемии в 2020 году, не ожидают.

Напомним, что за последние сутки количество больных в Украине возросло почти на 19 тысяч, от COVID-19 умерло 833 человека — максимальное количество за все время пандемии, 16 609 пациентов выздоровело. Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 967 человек, а 240 440 человек вакцинировано против COVID-19. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Новости мира: ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран

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