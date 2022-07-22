З України за добу виїхали майже 40 тисяч людей: на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги

З України за добу виїхали на майже 4 тисячі людей більше, аніж повернулись з-за кордону.

За добу 21 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали майже 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 36 тисяч осіб, понад 32 тисяч з них – громадяни України.

За цей час було оформлено 79 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 22 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Рава-Руська" - 50 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Грушів" - 100 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

"Краківець" - пропуск легкових авто і автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" - 70 л/а, 0 автобусів, 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

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