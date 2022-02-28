"За мародерство - розстріл на місці": в Охтирці ввели комендантську годину і попередили про пияцтво

"За мародерство - розстріл на місці": в Охтирці ввели комендантську годину і попередили про пияцтво

За мародерство у місті можуть вбити, а нетверезих осіб сприйматимуть за ворога.

В м. Охтирка Сумської області від 17:30 до 7:00 години ранку запровадили комендантську годину. У зв'язку з цим усі місцеві жителі повинні носити із собою паспорт, а люди, які ходитимуть у нетверезому стані, можуть сприйнятись українськими військовими як ворог і бути розстріляними. Окрім того, мародерів ліквідовуватимуть на місці.

Про це сьогодні, 28 лютого, повідомив міський голова Павло Кузьменко у своєму відеозверненні до місцевих мешканців.

"Під час комендантської години ніхто нікуди не ходить... Військові забезпечують безпеку нашого міста, нашої країни, і також вони забезпечують спокій у нашій громаді. Тому вночі під час комендантської години є дозвіл стріляти спочатку на попередження, а потім на ураження", - сказав Кузьменко.

Мер міста зазначив, що документи у жителів можуть перевіряти не лише поліцейські, а й військові.

"В Охтирці декілька військових частин. Якщо вас зупиняють, хай і через кожні 50 метрів, і говорять, щоб ви показали свої документи – ходимо всі з документами, показуйте, не кажіть, що я щойно показував. Це не поліція. Це військові частини, і кожен військовий хоче знати, що ви є українцем", - сказав мер міста.

Кузьменко закликав не провокувати військових та не з'являтися на вулиці у нетверезому вигляді.

"Будь-яке пияцтво та п'яні люди, які ходитимуть містом, можуть бути розстріляні, вони сприйматимуться як ворог", - сказав він.

Мер також заявив, що в місті розпочалися випадки мародерства, мародерів знищуватимуть на місці злочину.

"По місту розпочалося мародерство у приватному секторі, і якщо ви бачите, що десь люди виїхали, але там з'являються якісь невідомі особи, повідомляйте, будуть телефони. Виїжджатиме туди батальйон територіальної оборони. За мародерство – розстріл на місці", - сказав він.

Також мер додав, що підвищування ціни на продукти харчування буде розцінюватися як мародерство.

Нагадаємо, станом на ранок 27 лютого внаслідок обстрілу російськими військами Охтирки Сумської області загинули 6 людей, ще 55 – зазнали поранень.